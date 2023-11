Spettacolo di neve in Valle d’Aosta: Cervinia sepolta sotto un metro di bianco | FOTO

MeteoWeb

La forte ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore ha portato tanta neve sulle Alpi. Per la prima volta in stagione, la Dama Bianca è scesa anche fino a quote medio-basse, regalando paesaggi incantevoli e un assaggio di inverno in un autunno finora segnato dal caldo anomalo. Spettacolari le immagini che arrivano da Cervinia, località della Valle d’Aosta a quota 2050 metri s.l.m. alle falde del Cervino, tra le più rinomate stazioni turistiche invernali ed estive delle Alpi. A Plan Maison (2566 metri s.l.m.) sono caduti 70cm di neve, per un accumulo totale di 1 metro al suolo. Nella gallery scorrevole in alto, una carrellata di foto della località sepolta nel bianco.

