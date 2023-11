Una nuvola multicolorata nel cielo: raro e bellissimo fenomeno in Piemonte | FOTO

MeteoWeb

Nuovo spettacolo oggi nel cielo del Piemonte, dopo l’avvistamento dell’inquietante alone luminoso che ieri sera ha lasciato a bocca aperta buona parte del Nord Italia. Nel cielo, è apparsa una nuvola multicolorata avvistata in molte località del Torinese, come dimostrano le bellissime foto della galley scorrevole in alto. Si tratta di una meravigliosa nube iridescente. È un fenomeno che solitamente appare vicino al sole o alla Luna. Il raro fenomeno è causato da piccole goccioline d’acqua o piccoli cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera che disperdono la luce.

L’iridescenza appare sotto forma di zone colorate irregolari sulle nubi medie poste attorno al sole o alla Luna. Si tratta in un certo senso di una corona parziale o imperfetta, dovuta allo stesso fenomeno di diffrazione della luce sulle goccioline che compongono la nube. L’iridescenza non è pertanto simmetrica come la corona, in quanto forma macchie di colore diffuse all’interno dei banchi nuvolosi o sul loro perimetro.

I colori dipendono dalle dimensioni delle goccioline d’acqua e dall’angolo di osservazione. Il blu, che compare sempre nella zona interna rispetto alla provenienza della luce, è il colore dominante, seguito dal verde e dal rosso. I migliori effetti cromatici sono generati da nubi composte da gocce molto piccole e uniformi, come quelle contenute negli altostrati o negli altocumuli. Le nubi iridescenti molto vicine al sole, pur avendo colori più netti, sono osservabili con difficoltà a causa della luce abbagliante.

Anche se non comune, è un fenomeno che può essere osservato ovunque nel mondo, sia pur con maggiore frequenza nelle zone montagnose, propizie alla formazione di banchi di nubi medie. L’iridescenza crea tanto stupore e curiosità diffusa quando si manifesta al di sopra di zone densamente popolate.