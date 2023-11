Previsioni Meteo, caldo pazzesco e vento impetuoso: temperature già alle stelle, +26°C in Sicilia e Sardegna e +22°C in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Temperature in forte aumento in queste ore sull’Italia intera, in modo eccezionale sulle Alpi occidentale a causa del foehn provocato dai forti venti occidentali. In Valle d’Aosta abbiamo addirittura +21°C ai 580 metri di Aosta, con un picco di +22°C all’Aeroporto di Saint-Christophe, ma fa ancora più caldo sulle Alpi in Piemonte con +21°C ai 1.189 metri di Limone Piemonte, +20°C ai 1.073 metri di Oulx, +18°C ai 1.546 metri di Massello-Porte e ai 1.430 metri di Vaccera, +17°C ai 1.327 metri di Bobbio Pellice.

In queste zone ieri mattina, poco più di 24 ore fa, c’era il gelo e nevicava copiosamente:

Caldo anomalo anche nel resto d’Italia, con l’unica eccezione della Toscana dove nebbie e nubi basse mantengono il clima più fresco. La temperatura ha raggiunto +26°C a Siracusa e Olbia, +25°C a Cagliari, +24°C a Palermo, Catania e Trapani, +23°C a Reggio Calabra e Guidonia, +22°C a Messina, Foggia, Ancona, Viterbo e Latina, +21°C a Roma, Napoli:

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Paese: già domani, martedì 14 novembre, farà ancora più caldo con valori superiori ai +20°C su quasi tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per il Nord/Est, e con picchi vicini ai +30°C nella Sicilia sud/orientale e nella Sardegna orientale. Caldo anomalo fino a +24°C anche tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia:

Non mancheranno, però, i forti venti occidentali che soffieranno con raffiche superiori ai 100km/h sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Proprio il forte vento alimenterà l’effetto favonio che localmente farà ulteriormente impennare le temperature, ma attenzione anche alle altre conseguenze provocate dal vento che determinerà danni ingenti nelle zone più esposte, al punto che l’Aeronautica Militare ha già diffuso l’apposito allarme.

