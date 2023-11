Previsioni Meteo Lombardia: venerdì 17 nuovo impulso perturbato

MeteoWeb

“L’Europa Centrale continua ad essere attraversata da venti umidi in ingresso dall’Atlantico, i quali apportano precipitazioni a più riprese a ridosso dei versanti esteri della nostre Alpi. Sulla Lombardia permangono condizioni di stabilità, anzi nel pomeriggio assisteremo ad un maggior e ampio soleggiamento su tutta la regione, grazie anche al rinforzo di venti asciutti in discesa dalle Alpi. Venerdì 17 nuovo impulso perturbato nord e nuovo rinforzo del vento, stavolta più diffuso e intenso, con probabile foehn nelle valli e su parte della pianura. Fine settimana in compagnia dell’anticiclone con tempo asciutto e nuvolosità variabile, freddo in montagna nella giornata di sabato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani generalmente da poco nuvoloso a temporaneamente nuvoloso, principalmente per transito di nubi alte e poco consistenti.

Precipitazioni: assenti, al più qualche debole precipitazione non è esclusa sull’Alta Valtellina nel pomeriggio.

Temperature: minime e massime in calo. Valori minimi in pianura tra 3-7 °C, massimi tra 13-16 °C.

Zero termico: intorno a 2000 metri su Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna generalmente deboli meridionali, tendenti a divenire moderati da ovest ad alta quota.

Altri fenomeni: possibili locali foschie o nebbie in mattinata tra cremonese e mantovano.

