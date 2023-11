Previsioni Meteo Piemonte: marcato calo delle temperature da domani

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria di origine polare si muove verso le regioni alpine determinando da un lato forte ventilazione in quota per oggi e domani, associata dalla serata a nevicate sulle creste nordoccidentali e settentrionali e venti di foehn in estensione alle pianure, dall’altro un marcato calo delle temperature da domani, dapprima sulle zone montane e pedemontane e dalla serata, con il venir meno dell’azione dei venti di foehn, anche sulle pianure, con minime diffusamente al di sotto degli 0°C attese per domenica mattina, quando si toccheranno valori locali intorno ai -8/-6°C. Inizio di settimana tra velature in transito ed addensamenti per nubi basse in estensione dall’Appennino verso le zone di pianura e collina centro-orientali“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con addensamenti associati al muro del foehn sui rilievi di confine tra Alpi Graie e Lepontine. Deboli nevicate sui rilievi di confine nordoccidentali e settentrionali, localmente moderate sulle creste delle Alpi Lepontine. Zero termico stazionario a nord ed in ulteriore calo altrove sui 1300-1500 m, con valori inferiori compresi tra 800 m e 1000 m sull’arco alpino nordoccidentale. Temperature in diminuzione. Venti da nord-nordovest a tutte le quote, forti o molto forti sulle Alpi e sull’Appennino, in attenuazione dalla tarda serata, moderati o forti sulle zone collinari, deboli o moderati in pianura; condizioni di foehn estese alle vallate alpine e ai settori pianeggianti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: