Previsioni Meteo Trentino: domani torna la pioggia, neve oltre i 1300 metri

In Trentino “oggi molto soleggiato con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso. Giovedì nuvolosità irregolare in graduale aumento nel corso della giornata con precipitazioni deboli o moderate al pomeriggio-sera e notte, nevose oltre 1300-1500 m circa. Venerdì precipitazioni in esaurimento nella notte, poi perlopiù nuvolosità irregolare con parziali schiarite; in serata annuvolamenti più fitti con possibilità di alcune deboli precipitazioni sparse più probabili sui settori di nordest. Sabato perlopiù soleggiato con venti nordoccidentali a tratti forti al pomeriggio. Domenica soleggiato“: queste le previsioni meteo di MeteoTrentino, così come riportate nel consueto bollettino.

Domani graduale aumento della nuvolosità nella mattinata con precipitazioni deboli o moderate al pomeriggio-sera, nevose oltre 1300-1500 m circa. Temperature senza variazioni significative. Venti perlopiù deboli o moderati sudoccidentali

