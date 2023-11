Previsioni Meteo Veneto: generale calo termico, pioggia da domani sera

MeteoWeb

“L’ingresso da nordest di una massa di aria fredda di origine artica porta un generale calo termico dal fine settimana. Da lunedì una nuova circolazione ciclonica associata ad un minimo depressionario in approfondimento sull’Europa settentrionale, porterà modeste precipitazioni dalla serata di lunedì alle prime ore di martedì; seguirà una fase più stabile e poi un nuovo fronte con nuvolosità e precipitazioni anche diffuse giovedì. Nel complesso nei prossimi giorni il clima sarà più in linea con il periodo tardo autunnale, con valori termici anche sotto le medie“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, salvo occasionali nubi alte; sui settori dolomitici settentrionali sarà possibile la presenza di nuvolosità irregolare lungo la giornata. Temperature diurne in rialzo sui rilievi.

Domani nuvolosità in ingresso già dalle prime ore, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto nel corso della giornata. Non esclusa qualche foschia o nebbia sul Polesine nelle prime ore.

Precipitazioni: Nel pomeriggio saranno possibili isolate deboli precipitazioni sui settori occidentali e montani, poi dalla serata si avranno modeste precipitazioni diffuse che potranno estendersi a buona parte della regione; limite della debolissime nevicate fino ai fondovalle dolomitici, fino ai 700-900 metri sulle Prealpi e localmente più in basso in Valbelluna.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o localmente in aumento; massime in calo, salvo lieve aumento in alta quota.

Venti: In quota inizialmente tesi da nord-ovest, in successiva rotazione a moderati da ovest/sud-ovest; in pianura deboli settentrionali, moderati da nord-est sulle zone orientali al pomeriggio.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 28 fino al primo mattino cielo molto nuvoloso, poi diminuzione della nuvolosità a partire da ovest, con locali nubi residue sulle zone centro-orientali e sui settori dolomitici più settentrionali.

Precipitazioni: Nelle prime ore modeste precipitazioni sparse, e qualche debolissima precipitazione nevosa dai 600-900 metri, fino a qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni in esaurimento a partire da ovest al mattino.

Temperature: Fino al pomeriggio valori in generale ripresa, in seguito calo delle minime che saranno raggiunte alla sera su molte zone.

Venti: Rinforzo moderato dei venti da ovest in pianura fino al pomeriggio, poi deboli/moderati settentrionali; in quota tesi da nordovest, fino a forti dal pomeriggio, quando potranno produrre rinforzi di Foehn sulle zone montane, pedemontana e nei fondovalle.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 29 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, con successivo ingresso di parziale nuvolosità da ovest; fino al mattino possibile presenza di foschie o nebbie sulla pianura meridionale. Temperature minime in generale calo, massime stabili in pianura e in calo in quota; valori termici sotto la media specie nelle minime, con probabili gelate diffuse anche in pianura.

Giovedì 30 probabile ingresso di una fase perturbata, con cielo molto nuvoloso o coperto fin dalle prime ore. Probabilità di piogge locali al mattino, poi via via più diffuse dalle ore centrali; limite della neve inizialmente a quote medio-basse, poi in rialzo nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento e massime in calo su pianura e zone prealpine, sulle Dolomiti e in generale a quote medio alte valori in progressivo rialzo.

