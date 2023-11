Torna la neve sull’Appennino Modenese: imbiancato il Passo delle Radici, tra Emilia e Toscana | FOTO

MeteoWeb

Dalla scorsa notte, la neve è tornata sull’alto Appennino Modenese, nel comune di Frassinoro. Alcuni centimetri sono caduti nella zona tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, che divide l’Emilia dalla Toscana. La Provincia di Modena ha attivato l’uscita dei mezzi per la pulizia delle strade. A questo proposito, i tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

