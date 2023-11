Forte vento a Catania: dirottati diversi voli

MeteoWeb

Forte vento oggi in Sicilia. Mentre nel Palermitano si registrano le intensità e i danni maggiori, anche nel Catanese il vento sta creando problemi. Diversi voli sono stati dirottati dallo scalo internazionale Vincenzo Bellini a Catania. Secondo quanto emerge dal sito della Sac, sei voli sono della compagnia Ryanair: si tratta di quelli provenienti da Pescara, Bergamo e Napoli, dirottati a Lamezia Terme, e da Bucarest e da Napoli, dirottati a Roma Fiumicino. Dirottati a Napoli il Wizzair proveniente da Budapest e il Klm da Amsterdam, mentre il volo Ita Az1741 proveniente da Roma è stato dirottato a Palermo. Il mancato arrivo degli aerei a Catania sta provocando ritardi nelle partenze.

A Catania, si registrano raffiche sui 70km/h. Tra le raffiche più rilevanti nel Catanese, segnaliamo 94km/h a Belpasso e 64km/h ad Acireale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: