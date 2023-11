Vento forte nelle Marche: alberi caduti e tettoie pericolanti

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta interessando anche le Marche ha provocato disagi in tutta la regione, soprattutto a causa del vento forte. Le raffiche di vento più forti hanno superato i 60km/h: segnaliamo raffiche di 66km/h a Fano e al Monte Prata, 63km/h a Castelfidardo, 60km/h a Porto Sant’Elpidio, 58km/h a Falconara Marittima, 56km/h a Senigallia.

Sono circa 120 gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco marchigiani soprattutto per alberi o rami caduti sulle sedi stradali ma anche per infissi o tettoie pericolanti. Segnalata anche l’interruzione in via precauzionale della linea ferroviaria adriatica per un palo caduto in prossimità dei binari; il traffico è stato riaperto dopo la rimozione dell’oggetto. Ad Altidona, in provincia di Fermo, un albero è caduto sulla sede stradale coinvolgendo due auto ma in maniera lieve. Nessuno è rimasto ferito.

Particolarmente intensa l’attività dei Vigili del Fuoco in provincia di Ancona, dove i pompieri hanno compiuto 57 interventi fino alle 18. Numerosi anche le chiamate dalle altre province: Vigili del Fuoco in azione 20 volte in provincia di Fermo, 20 in quella di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino e 10 nel Maceratese.

Protagonista anche la neve, scesa fino a bassa quota.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: