Forte vento nel Palermitano: nave rompe gli ormeggi a Termini Imerese

Il forte vento ha spezzato gli ormeggi nel porto di Termini Imerese della nave Plutus che la scorsa estate era stata sequestrata dopo un maxi sequestro di droga. L’imbarcazione è finita senza controllo verso la banchina dove si sta realizzando il nuovo porticciolo turistico, danneggiandola. Sono scattate le operazioni di capitaneria di porto e Vigili del Fuoco che sono riusciti a riportare l’imbarcazione di nuovo in porto e ormeggiarla.

