Allerta Meteo, il ciclone dell’Immacolata scivola verso Sud: sabato forte maltempo su Malta, Sicilia, Calabria e Sardegna

Il Ciclone dell’Immacolata sta provocando in questa giornata di Festa piogge intense su Sardegna e Liguria e nevicate sparse su Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Lombardia. Il Ciclone nelle prossime ore si approfondirà ulteriormente spostandosi verso Sud, raggiungendo il Canale di Sicilia nella giornata di domani, sabato 9 dicembre.

Proprio nel Canale di Sicilia il ciclone arriverà a circa 1005hPa alimentando quindi maltempo estremo su gran parte del Sud.

Le correnti cicloniche, infatti, domattina provocheranno piogge intense per effetto dello “stau” su tutta la Sicilia orientale, molto abbondanti sul versante jonico dell’Etna e sui monti Iblei. La pioggia cadrà copiosa anche su Catania, Siracusa e Ragusa, anche se i temporali più forti si verificheranno in mare aperto e colpiranno in modo molto violento l’arcipelago di Malta. Altri forti temporali interesseranno il Nord Africa tra Algeria e Tunisia, molto intensi nelle zone di confine. Il maltempo interesserà anche la Calabria jonica, soprattutto meridionale (versanti orientali di Aspromonte e Serre).

