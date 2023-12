Allerta Meteo ESTOFEX: oggi forte maltempo al Sud

MeteoWeb

Ondata di maltempo oggi al Sud Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 7 di oggi venerdì 15 dicembre fino alle 7 di domani, sabato 16 dicembre. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per Grecia e Turchia nordoccidentale principalmente per grandine da grande a molto grande, forti piogge e, in misura minore, per tornado. L’area che ricomprende quella di livello 1, contrassegnata da attività temporalesca, interessa anche il Sud Italia.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Il bollettino ESTOFEX riporta che una depressione si avvicinerà lentamente all’area di allerta durante il giorno. Più vicino alla superficie, durante il periodo di previsione una bassa pressione risiederà sul Mar Egeo, con forti zone di convergenza lungo i fronti caldi e freddi. Si prevede che il fronte caldo ristagnerà sulla Grecia settentrionale e sulla Turchia nordoccidentale, provocando molteplici ondate di tempeste e una maggiore possibilità di quantità significative di precipitazioni e inondazioni improvvise.

Tutti i modelli sembrano concordi nel ritenere che la formazione di temporali nell’area di livello 1 sia prevedibile già nelle ore mattutine in prossimità dei confini frontali. In seguito, le tempeste si diffonderanno da Sud ed Est. Si prevedono tempeste ben organizzate, supercelle comprese. Molteplici tempeste saranno capaci di generare grandine di grandi dimensioni, si legge nell’avviso.

