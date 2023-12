Allerta Meteo, la folle notte della tempesta Ciro: clamoroso caldo prefrontale, stravolti tutti i record

MeteoWeb

La tempesta “Ciro” si avvicina sull’Italia in una notte dal clima estremo sull’Italia e più in generale in Europa: il grande gelo avanza da Nord con temperature polari sui Paesi Baltici e nella Penisola Scandinava. Nella notte il freddo più intenso ha inglobato le isole Britanniche, la Francia settentrionale, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e buona parte di Polonia e Repubblica Ceca: la temperatura è scesa a 0°C anche a Parigi, mentre a Londra e Bruxelles siamo a -2°C. A Berlino la colonnina di mercurio è piombata a -5°C, ad Amsterdam siamo a -4°C. Una forte nevicata sta colpendo Monaco di Baviera.

Eppure in Italia la situazione è molto diversa, anche al Nord: in piena notte abbiamo addirittura +18°C a Bologna e Trieste, temperature incredibili per questo periodo dell’anno in queste città. Valori clamorosi in Friuli Venezia Giulia con addirittura +11°C a Tarvisio, al confine con l’Austria. Fa caldissimo anche in Slovenia, con +11°C a Ljubljana, ma le temperature più alte le abbiamo sulle Regioni dell’Adriatico con +24°C a Porto San Giorgio, +23°C a Chieti, Tortoreto Lido e Grottammare, +22°C a Pescara e Falconara Marittima, +21°C a Fano, Senigallia e Jesi, +20°C a Rimini e Pesaro. Queste temperature stanno letteralmente stravolgendo tutti i record della storia di dicembre, determinando un livello di energia che contribuirà fortemente ai forti temporali e ai fenomeni di maltempo estremo delle prossime ore. Sulle Alpi sta già copiosamente nevicando. Attenzione al vento impetuoso: sta soffiando con raffiche davvero importanti, fino a 100km/h, in molte località del Paese. Sabato mattina supererà i 140km/h nell’alto Tirreno con mareggiate davvero impetuose tra Toscana e Lazio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: