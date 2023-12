Allerta Meteo Liguria: anticipata la chiusura del codice giallo per neve

MeteoWeb

Arpal ha anticipato la chiusura dell’allerta meteo gialla per neve in Liguria, su zona B, D, E alle 19 di oggi, venerdì 8 dicembre. Confermato sostanzialmente lo scenario previsto ieri: nella giornata di oggi, venerdì 8 dicembre, sono in atto precipitazione diffuse sulla Liguria a carattere nevoso fino a fondovalle sui versanti padani di Centro Ponente con interessamento delle autostrade. Nelle prossime ore Arpal prevede ancora precipitazioni nevose sui versanti padani, oltre 300-400 metri sull’interno di B specie nella parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 metri su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Temperature in deciso calo nel corso della giornata con sensazione di disagio per freddo a causa dei venti forti settentrionali.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata:

Oggi un minimo barico a ovest della Corsica richiama correnti umide associate a deboli precipitazioni diffuse, nevose fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Quota neve oltre 300-400 m sull’interno di B specie parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 m su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, rafficati specie agli sbocchi delle valli, con disagio fisiologico per freddo, localmente forti altrove. Mare molto mosso su A per onda da Est.

Domani un minimo barico a ovest della Corsica richiama correnti umide associate a deboli precipitazioni diffuse, nevose fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Quota neve oltre 300-400 m sull’interno di B specie parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 m su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, rafficati specie agli sbocchi delle valli, con disagio fisiologico per freddo, localmente forti altrove. Mare molto mosso su A per onda da Est.

Dopodomani residui piovaschi nella notte a Levante in rapido esaurimento grazie all’allontanamento del fronte e a una temporanea rimonta anticiclonica. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali nelle prime ore in particolare su B, in attenuazione già in mattinata. Tendenza a nuova rotazione e rinforzo da Est/Sud-Est su BC la sera. Mare molto mosso a Levante, in particolare su C, per onda di libeccio in graduale scaduta nel corso della giornata.

