Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: forti temporali anche domani. Il Nord si prepara alla neve dell’Immacolata

MeteoWeb

Si sposta al Sud il maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Centro/Nord. Questa notte abbiamo avuto forti temporali nel Lazio, che poi al mattino si sono spostati sulla Campania. Sono caduti 69mm a Valentano, sul lago di Bolsena, mentre in Campania molte località hanno superato i 55mm di pioggia. I temporali nelle prossime ore si sposteranno ancora più a Sud, in modo particolare su Calabria e Sicilia, dove saranno molto intensi in serata specie nel cosentino, ma in generale su tutta la fascia tirrenica delle due Regioni più meridionali d’Italia. Altri forti temporali colpiranno la Puglia e la Basilicata.

Ma il maltempo al Sud continuerà anche domani, mercoledì 6 dicembre. Avremo ancora piogge e temporali in Puglia, Calabria e Sicilia, forti nel basso tirreno tra Lamezia Terme e Capo d’Orlando, con nubifragi tra le isole Eolie e lo Stretto di Messina. Al Centro/Nord, invece, torneranno le schiarite ma continuerà a fare freddo, molto freddo dopo la prima neve arrivata ieri in pianura in Piemonte: le schiarite consentiranno alle minime di scendere abbondantemente sottozero.

Il Nord, però, sta già guardando alla prossima nevicata: arriverà venerdì 8, nel giorno dell’Immacolata, e colpirà ancora una volta il Nord/Ovest con accumuli stavolta più importanti in Piemonte e Liguria. Per un inverno che sta iniziando davvero col botto, non solo nel nostro Paese ma anche all’estero in tutta l’area mittel-europea.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: