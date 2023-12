Allerta Meteo Toscana: neve a bassa quota su Valle del Reno e Alto Mugello

MeteoWeb

Allerta meteo gialla emessa in Toscana per rischio neve dalla mezzanotte alle 18 di domani martedì 5 dicembre su Valle del Reno e Alto Mugello, e per rischio idrogeologico dalle 22 di oggi fino alle 10 di domani su aree Bisenzio, Ombrone Pistoiese e Toscana meridionale: è quanto ha comunicato il presidente Eugenio Giani. Quota neve in abbassamento durante la notte con possibili nevicate fino a 300 metri su Valle del Reno e alto Mugello e fino a 500-600 metri sull’alta Lunigiana. Possibili accumuli fino a 10 cm, quota neve in rialzo dal pomeriggio a 700-900 metri.

