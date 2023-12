Allerta Meteo Valle d’Aosta: domani attenzione a valanghe e vento

MeteoWeb

Vento forte e rischio di valanghe. Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un bollettino di allerta per criticità ordinaria (gialla) per tutta la giornata di domani, venerdì 22 dicembre. In alta Valle, l’allerta è per il pericolo di valanghe; in bassa Valle per il vento forte. Per la zona dell’alta Valle, dalla Valgrisenche fino all’alta Valtournenche, il bollettino segnala un massimo di 20-25 centimetri di nuova neve a 1.600 metri di quota. “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un’elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture“, si legge in una nota.

L’allerta per vento forte interessa la bassa Valle, la val d’Ayas, la valle del Lys e la valle di Champorcher, dove sono previsti venti forti in montagna e nelle valli, soprattutto domani dal pomeriggio.

