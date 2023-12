Sarà un weekend di maltempo al Sud: forte vento e neve fino a bassa quota. I bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Maltempo tipicamente invernale al Sud oggi, con masse d’aria particolarmente rigide in arrivo dai Balcani che hanno fatto precipitare le temperature. Oltre a piogge e temporali in diverse regioni, soffia anche un forte vento. Il maltempo continuerà a colpire le regioni del Sud anche nel weekend: ù sarà meno intenso e sparso a macchia di leopardo, ma la neve cadrà fino a bassa quota sull’Appennino centro-meridionale. Attenzione anche ai forti venti. La conferma sul maltempo del weekend arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta nazionale.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per 16 e 17 dicembre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 dicembre 2023

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico centrale della Calabria e sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di breve rovescio, sui restanti settori tirrenici della Sicilia e su Marche meridionali, Abruzzo, Molise centro-orientale, Puglia settentrionale, Campania orientale e Basilicata settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 500-700 m su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 600-900 m sulla Puglia settentrionale e sull’Appennino campano e lucano, con apporti al suolo deboli; al di sopra degli 800-1000 m sul versante ionico della Sila, con apporti al suolo moderati; al di sopra dei 1000-1200 m sui rilievi del versante tirrenico della Sicilia, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nebbie diffuse nelle ore notturne e parte di quelle mattutine sulla Pianura Padana centrale, e nelle ore dopo il tramonto su quella centro-occidentale.

Temperature: in generale e sensibile aumento sui settori alpini occidentali; minime in valle/pianura basse al Nord e nelle zone interne del Centro.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sull’arco Alpino, sull’Appennino emiliano-romagnolo e sulle regioni centro-meridionali, fino a burrasca forte lungo la dorsale appenninica, con ulteriori rinforzi fino a tempesta su quella tosco-romagnola, centrale, campana e lucana; localmente forti nord-orientali sull’alto versante adriatico e sulla Liguria.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini centro-meridionali e l’alto Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 dicembre 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia sud-orientale e ionica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sul settore sud-orientale dell’isola.

Visibilità: nebbie diffuse nelle ore notturne e parte di quelle mattutine sulla Pianura Padana, specie nella fascia a cavallo del Po.

Temperature: in generale e sensibile aumento sui settori alpini e prealpini; minime in valle/pianura basse al Centro-Nord e nelle zone interne del Sud.

Venti: forti nord-orientali su Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, con rinforzi di burrasca sui settori ionici.

Mari: da molto mossi ad agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centrale settore ovest, il Tirreno meridionale e l’Adriatico meridionale.

