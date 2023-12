Natale, immagini nuove e divertenti per augurare un buongiorno natalizio speciale

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Natale! Questo momento speciale unisce famiglie e amici in un’atmosfera di calore e generosità. Le decorazioni, i regali e le tradizioni creano un senso di magia e solidarietà. La festa celebra l’amore, la compassione e la speranza, diffondendo gioia e connessione tra le persone. Per l’occasione, proponiamo una serie di immagini da condividere (gallery in alto) e, di seguito, tante curiosità.

Buongiorno e Buon Natale! Curiosità

Ecco alcune curiosità sul Natale:

Alberi di Natale : l’usanza di decorare alberi durante il periodo natalizio ha origini antiche. Inizialmente, le persone appendevano mele, noci e altri frutti sugli alberi per celebrare l’abbondanza;

: l’usanza di decorare alberi durante il periodo natalizio ha origini antiche. Inizialmente, le persone appendevano mele, noci e altri frutti sugli alberi per celebrare l’abbondanza; Calze appese : l’usanza di appendere calze vicino al camino ha origini legate a San Nicola, il cui atto di donare in segreto ispirò la tradizione dei regali natalizi;

: l’usanza di appendere calze vicino al camino ha origini legate a San Nicola, il cui atto di donare in segreto ispirò la tradizione dei regali natalizi; Babbo Natale e San Nicola : l’immagine moderna di Babbo Natale si basa in parte su San Nicola, vescovo del IV secolo noto per la sua generosità. Coca-Cola contribuì a diffondere la rappresentazione di Babbo Natale con abiti rossi;

: l’immagine moderna di Babbo Natale si basa in parte su San Nicola, vescovo del IV secolo noto per la sua generosità. Coca-Cola contribuì a diffondere la rappresentazione di Babbo Natale con abiti rossi; Zampa di renna : in Lapponia, alcune persone credono che sfregare una zampa di renna contro la porta porti fortuna durante la stagione natalizia;

: in Lapponia, alcune persone credono che sfregare una zampa di renna contro la porta porti fortuna durante la stagione natalizia; Gli elfi di Babbo Natale : l’idea degli elfi di Babbo Natale ha radici nelle tradizioni nordiche. Si credeva che gli elfi aiutassero Babbo Natale nella preparazione dei regali;

: l’idea degli elfi di Babbo Natale ha radici nelle tradizioni nordiche. Si credeva che gli elfi aiutassero Babbo Natale nella preparazione dei regali; Canto di “Jingle Bells” : “Jingle Bells” non è originariamente una canzone natalizia. Fu scritta nel 1857 da James Lord Pierpont e originariamente chiamata “One Horse Open Sleigh”;

: “Jingle Bells” non è originariamente una canzone natalizia. Fu scritta nel 1857 da James Lord Pierpont e originariamente chiamata “One Horse Open Sleigh”; Il mercato di Natale di Norimberga : il mercato di Natale di Norimberga in Germania è uno dei più antichi del mondo, risalente al XIV secolo;

: il mercato di Natale di Norimberga in Germania è uno dei più antichi del mondo, risalente al XIV secolo; Puzzle di Natale: la tradizione di completare puzzle durante il periodo natalizio è particolarmente diffusa in Gran Bretagna.