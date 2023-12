Temperature anomale in Alto Adige, antivigilia di Natale mai così calda da 40 anni: +18°C a Merano

MeteoWeb

L’antivigilia del Natale 2023 in Alto Adige sarà ricordata a lungo perché, oltre al sole, la colonnina d mercurio fa segnare valori mai registrati da almeno 40 anni. A Merano, località turistica internazionale del Burgraviato, alle ore 12 sono stati misurati +18°C. Nella notte, la temperatura sempre a Merano è scesa a +8,8°C, valore più alto dal 1983. A Bolzano si registrano +16°C, nel paesino di Gargazzone nella valle dell’Adige ben +17°C. Ai quasi 1.000 metri di Vipiteno ci sono +8,5°C. In Val Martello, a 1.700 metri, ci sono +7,3°C. Responsabile di questa situazione è il Foehn (favonio), vento caldo e secco.

Sulla cresta di confine con l’Austria c’è oltre un metro di neve: a Klausberg, in Valle Aurina, il manto nevoso a circa 2.000 metri è di 118cm, 102cm a Melago in Vallunga e 18cm a Obereggen, la stazione sciistica più vicina alla città di Bolzano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: