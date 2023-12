Forte vento in alto Adige, alberi cadono sulla seggiovia: diversi feriti a Racines

MeteoWeb

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio dell’antivigilia di Natale sulle montagne dell’Alto Adige, dove soffia ancora un forte vento con intensità da uragano. Spiccano nelle ultime ore i dati di Samerberg (2140 metri, Proveis) con 147km/h, seguito da Wilden Freiger (3400 metri, Ridanna) con 129km/h. Forza vento, talvolta oltre i 75km/h, anche a valle, soprattutto a Burggrafenamt, segnala il meteorologo Dieter Peterlin.

A seguito del forte vento che soffia in quota, alcuni alberi sono caduti sulla seggiovia ‘Blosegg’ nel comprensorio di Racines, in Alta Val d’Isarco. Quattro persone sono rimaste ferite: tutte riportano lesioni considerate di media gravità. I feriti sono stati trasporti negli ospedali di Vipiteno e Bressanone.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Racines di Dentro. Le squadre di emergenza stanno evacuando le persone dalla seggiovia, mentre il forte vento rende difficile le operazioni di soccorso. Sono sul posto anche il Soccorso Alpino, la Croce Bianca, elisoccorso e le forze dell’ordine. Durante l’evacuazione dei passeggeri dalla seggiovia, sono rimasti feriti altri sciatori, informa la Centrale del 112. Sul posto anche l’elicottero della protezione civile Pelikan 2, in difficoltà per il forte vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: