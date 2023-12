Effetto stau, l’altra faccia della medaglia: Tirolo austriaco sommerso da oltre un metro di neve | FOTO

MeteoWeb

Stau e Foehn, due facce della stessa medaglia. Mentre sulle Alpi occidentali la neve si fa desiderare, su quelle dei versanti esteri è molto abbondante. Il contraltare del caldo record del Nord-Ovest dell’Italia a due giorni dal Natale, infatti, è nelle eccezionali nevicate avvenute in Austria, in particolare nel Tirolo. Nelle scorse ore, sono avvenute bufere di neve e copiose nevicate, con accumuli sino al metro a partire dalla quota di 1000 metri. Spettacolari le immagini che arrivano da Gerlos e Königsleiten, sepolte sotto oltre un metro di neve fresca.

Queste forti nevicate hanno interessato per sfondamento anche il Tirolo altoatesino e la Valle Aurina. Sulla cresta di confine con l’Austria c’è oltre un metro di neve: a Klausberg, in Valle Aurina, il manto nevoso a circa 2.000 metri è di 118cm, 102cm a Melago in Vallunga e 18cm a Obereggen, la stazione sciistica più vicina alla città di Bolzano.

Spruzzata di neve a Vienna

Le temperature sono sopra le medie stagionali anche in Austria. Nella tarda mattinata odierna, classica spruzzata di neve sulla periferia della capitale Vienna dove la temperatura non supera i +2°C. A Innsbruck, Salisburgo e nell’Alta Austria ci sono almeno +5°C.

Forte vento in Austria

Nella giornata di ieri, venerdì 22 dicembre, un forte vento ha spazzato l’Austria. I valori massimi sono stati misurati da GeoSphere Austria sul Feuerkogel, in Alta Austria, a 1.618 metri sul livello del mare con 162,6km/h, seguiti da 160,6km/h presso la stazione di misurazione della Carinzia Kölnbreinsperre a 1.916 metri sul livello del mare, 159,5km/h sul Galzig in Tirolo (2.079 metri sul livello del mare) e 148,3km/h sulla stazione di Semmering/Sonnwendstein nella Bassa Austria (1.500 metri sul livello del mare).

La forte tempesta ha sradicato alberi in Tirolo. In diversi comuni, soprattutto in pianura e nel Tirolo orientale, centinaia di famiglie sono rimaste senza elettricità. Diverse strade in tutto lo Stato hanno dovuto essere chiuse. Fino a 12.000 famiglie sono rimaste temporaneamente senza elettricità. Ci sono stati problemi anche all’aeroporto di Innsbruck.

Una vittima nella Bassa Austria

La tempesta ha portato a centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco in alcune parti del Paese dalla sera di giovedì 21 dicembre. A Klosterneuburg, nella Bassa Austria, un albero è caduto su un alto poggio, uccidendo un cacciatore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nella Bassa Austria per rimuovere gli alberi caduti. Inoltre sono state danneggiate le linee elettriche e telefoniche.