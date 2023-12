Caldo record, incendi e aria irrespirabile: meteo da incubo nell’anti Vigilia di Natale

MeteoWeb

Caldo incredibile al Nord Italia e sulle Regioni Adriatiche in quest’Anti Vigilia di Natale che rappresenta un incubo meteorologico per molte località. In Piemonte la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +26°C a Revello e in molte località della Regione il clima è primaverile. La situazione più critica è dovuta agli incendi alimentati dal forte vento che da ieri sta flagellando la Regione: a Torino si sente odore di bruciato per gli incendi in val di Lanzo.

A Nole (Torino) il livello di pm10 dell’aria ha raggiunto i 600 microgrammi al metrocubo: praticamente l’atmosfera è tossica. Ma fa molto caldo anche in Lombardia, al confine con la Svizzera, in Emilia Romagna e lungo tutte le Regioni Adriatiche: abbiamo +26°C a Revello, +24°C a Pinerolo, Cumiana e Cavallermaggiore, +23°C a Modena, Reggio Emilia, Sassuolo, Maranello, San Benedetto del Tronto e Treiso, +22°C a Bologna, Parma, Carpi, Fidenza, Cesenatico, Pescara, Termoli, Cuneo, Saluzzo, Domodossola, Rivoli, Avigliana, Borgone Susa, Champdepraz, Bellinzona, Gera Lario, Somaggia di Samolaco, Novate Mezzola.

Molte stazioni meteorologiche storiche dell’Aeronautica Militare hanno già battuto il record mensile di caldo a dicembre: è il caso dell’Aeroporto di Caselle, a Torino, dove con +22°C è stato già frantumato il precedente record di caldo mensile del dicembre 1974 che era di +21,2°C. Nuovo record ufficiale anche a Ferrara San Luca con +19°C (record precedente di +18,6°C del dicembre 1989) e a Brescia Ghedi con +18,4°C (record precedente di +17,0°C del dicembre 1989).

Il clima è molto mite ovunque, anche al Centro/Sud, e rimarrà così caldo per tutto il periodo natalizio.

