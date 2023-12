Previsioni Meteo, dopo la grande tempesta del Jet Stream sarà un Natale diverso

MeteoWeb

Si sta concludendo in queste ore la grande tempesta di vento che ha flagellato l’Europa e l’Italia tra giovedì sera e questa mattina. In Italia è stato particolarmente colpito ieri il Piemonte, e questa notte la Sardegna: il forte vento ha provocato gravi danni oltre a fenomeni particolari come il caldo per il foehn e la formazione di spettacolari nubi iridescenti.

Questa tempesta è stata particolarmente intensa per la furia della Corrente a Getto, il Jet Stream, particolarmente impetuoso dall’oceano Atlantico all’Italia (vedi immagine principale in alto a corredo dell’articolo). Nella giornata di ieri le immagini satellitari hanno fornito un quadro spettacolare dell’impatto del Jet Stream sull’arco alpino, con una forte linea di demarcazione tra le nubi abbassate sul versante settentrionale delle Alpi (da segnalare grandi nevicate in Svizzera, Austria e persino in Alto Adige nei versanti esposti a Nord) con un forte sbarramento proprio sulle cime della catena montuosa che separa l’Italia dall’Europa centrale:

Adesso la situazione meteo cambierà sensibilmente: conclusa la tempesta, rimarrà una coda di maestrale in lento ma inesorabile esaurimento nelle prossime ore. Il Natale sarà completamente diverso: quieto, mite, anticiclonico. Con temperature in forte aumento. Avremo nebbie, nubi basse e foschie nelle Regioni tirreniche, soprattutto lungo le coste di Lazio, Campania e Calabria, ma nelle zone interne e lungo la fascia adriatico-jonica oltre che in tutto il Nord, splenderà il sole con temperature agevolmente oltre i +20°C. Tutto questo sia domani, Domenica 24 Dicembre, che poi Lunedì nel giorno di Natale e anche Martedì nel giorno di Santo Stefano. Per l’Italia sarà il secondo Natale consecutivo dal clima quasi tropicale.

