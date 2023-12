La corrente a getto spinge gli aerei sul Mare del Nord: volo raggiunge i 1246km/h

MeteoWeb

Forti venti stanno sferzando l’Europa, dal Mare del Nord fino al Mediterraneo. La causa di questa tempesta di vento è il contrasto tra l’espansione di un anticiclone atlantico verso l’Europa occidentale e la discesa di una vasta area depressionaria di origine polare verso l’arco alpino centro-orientale. Danni e disagi si registrano in tanti Paesi da Germania e Belgio fino all’Italia, dove il Piemonte è stato flagellato da raffiche di vento record. In Belgio, si registra anche una vittima. Ma gli effetti di questo forte vento sul Vecchio Continente non sono solo negativi. Una potente corrente a getto, infatti, dà ai voli diretti a est un impressionante vento in coda sopra il Mare del Nord. Più aerei hanno avuto una velocità al suolo di oltre 1200km/h.

In queste condizioni, coloro che viaggiano dagli Stati Uniti verso l’Europa stanno ottenendo un ottimo risparmio di tempo. Per esempio, il volo Air India diretto da Chicago a Delhi ha raggiunto la velocità di 1246,4km/h, che ha comportato un guadagno di tempo di oltre un’ora rispetto a quanto previsto.

Cos’è la corrente a getto

La corrente a getto è una delle forze trainanti del nostro clima. È un nastro d’aria in rapido movimento, il vento d’alta quota che soffia da ovest a est su tutto il pianeta. Rappresenta la linea di demarcazione tra aria calda e fredda e il percorso lungo il quale viaggiano le tempeste. Gli aeroplani entrano nella corrente a getto a circa 9.000 metri e poi viaggiano con (o contro) questi venti. La corrente a getto è alimentata dalle differenze di temperatura. Maggiore è la differenza, più forte è la corrente a getto. Le correnti a getto più importanti includono le correnti polari e subtropicali, situate a 60° e 30° a nord e a sud dell’equatore. La corrente polare è più consistente e provoca venti molto più veloci rispetto alle correnti subtropicali. In effetti, le compagnie aeree sulle rotte transatlantiche e transpacifiche utilizzano tipicamente la corrente polare durante la pianificazione delle rotte di volo.