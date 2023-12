Caos neve: situazione critica in Tirolo, l’Alto Adige spaccato in due

MeteoWeb

La neve sta imperversando con i suoi effetti nella regione del Tirolo e dell’Alto Adige, con particolare impatto sul confine tra Austria e Italia. Al Brennero, la situazione è critica con accumuli di neve che hanno raggiunto i 30 cm, mentre più a Sud si registra pioggia anche a quote elevate. Nelle ultime ore, il versante Nord della cresta di confine in Austria ha registrato abbondanti precipitazioni nevose, con accumuli fino a 60 cm, causando notevoli disagi e ritardi su strade e ferrovie, in particolare verso Monaco e Salisburgo.

La situazione è particolarmente critica in Tirolo, dove attualmente circa 4mila utenze sono senza corrente elettrica a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nel frattempo, in Alto Adige la situazione è nettamente diversa: a Nord, l’arrivo di aria fredda dall’Austria porta la neve a quote basse, mentre a Sud, a causa della corrente calda proveniente dall’Italia, si registra pioggia fino a 1500-2000 metri di altitudine.

Nel corso delle prossime ore, si prevede che i fenomeni meteorologici si attenueranno nelle valli grazie all’arrivo del vento caldo Föhn. Tuttavia, in montagna, le precipitazioni continueranno fino al pomeriggio, come indicato nel bollettino meteorologico della Provincia di Bolzano.

