Clima: le Cop sono utili? Il parere di cinque esperti

Nei giorni scorsi, la Cop28 è stato un tema molto ricorrente, tante le speranze per il futuro, gli impegni concreti, ma anche le perplessità. Alcuni, infatti, si sono chiesti se le conferenze ONU sul clima fossero davvero utili, se il pianeta sarebbe in uno stato peggiore senza le varie Cop che si susseguono dal 1995. Per provare a dare una risposta concreta e scientifica, non solo frutto di ipotesi o opinioni, ci avvaliamo del parare di cinque esperti che si sono spesi su questi temi, proprio durante lo svolgimento della Cop28.

– John Kerry, Inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima, sostiene che “alcune persone stanno suggerendo che l’Accordo di Parigi non sta funzionando perché siamo in ritardo e abbiamo una lunga strada da percorrere. Al contrario, le prove sono chiare: sta funzionando. Ricordo che prima di Parigi ci stavamo dirigendo verso un riscaldamento globale di 3,7-4°C. Ora, con la cooperazione di tutto il mondo, dei nostri colleghi e di altri, siamo su una traiettoria molto migliore“.

– Rana Adib, direttrice della rete di esperti in energie rinnovabili Ren21 “La Cop è un processo necessario. Dal punto di vista energetico, il processo è stato troppo lento, soprattutto di fronte all’emergenza climatica. Anche se sembra poco credibile, questa è la 28esima Cop e finora le energie rinnovabili e l’efficienza energetica non sono mai state menzionate nei testi“. Continua: “Quindi direi che il dato è: 27 sessioni della Cop senza menzionare le rinnovabili, con la Cop28 che è la prima Cop in cui le rinnovabili potrebbero – e dovrebbero – trovare spazio nel testo finale. Si tratta di un momento potenzialmente storico, vista la mobilitazione internazionale intorno all’obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica. Ma l’obiettivo deve essere incluso nel testo finale della Cop28“.

– Fati N’Zi-Hassane, direttrice per l’Africa di Oxfam International “La Cop è un luogo in cui prevale il multilateralismo. Al giorno d’oggi, è importante rendersi conto che un Paese come le Seychelles, il meno popolato dell’Africa, ha lo stesso accesso alla parola di qualsiasi Paese sviluppato. Ha le stesse prerogative dei grandi Paesi in termini di dimensioni o di economia. Dopo di che, dobbiamo considerare le Cop come un processo iterativo, in cui cristallizziamo strati di consenso e progressi. Ad esempio, alla Cop15 di Copenaghen del 2009 si è deciso di ridurre i gas serra e di creare un Fondo verde per il Clima, che non è sufficientemente finanziato ma che ha il merito di esistere“.

– Gustavo Pinheiro, esperto del think tank E3G in Brasile “Non sapremmo nemmeno cosa sia il cambiamento climatico. Lo sappiamo grazie alla Convenzione (di Rio), grazie a questo processo. Sì, i negoziati sono difficili, sì, sono lunghi, sì, è difficile costruire un consenso tra 195 parti, ma l’umanità non ha trovato niente di meglio per risolvere il problema. Almeno sappiamo qual è il problema, che è il primo passo per risolverlo. È come la democrazia, che ha le sue sfide, ma è il sistema meno peggiore che abbiamo trovato“.

– Laurence Tubiana, architetto dell’accordo di Parigi “Tutte le persone intorno al tavolo sono avvocati, sanno che quando firmano qualcosa, questa dovrà essere applicata in seguito. Forse possiamo dire che, fondamentalmente, nessuno ci porterà davanti alla Corte internazionale di giustizia, ma nel nostro diritto nazionale può tornare indietro e, di fatto, lo fa. Quindi le persone sono attente a ciò che firmano. È un impegno legale.“