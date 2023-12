Evoluzione Digitale: l’incredibile scoperta dell’IA che si riproduce da sola

MeteoWeb

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha fatto progressi straordinari, ma ora sembra che stiamo gettando le basi per un futuro in cui le IA non solo eseguiranno compiti complessi, ma si riprodurranno e addestreranno nuovi modelli senza intervento umano. Un gruppo di scienziati provenienti dal MIT e da diverse sedi dell’Università della California, in collaborazione con la società di tecnologia dell’IA Aizip, sta dichiarando di aver aperto la strada a un nuovo capitolo dell’IA.

Secondo quanto riferito, questi ricercatori hanno sviluppato una tecnologia che consente ai modelli di intelligenza artificiale di ampia portata, come quelli alla base di ChatGPT, di replicarsi automaticamente. Yan Sun, CEO di Aizip, ha spiegato che attualmente stanno utilizzando modelli più grandi per generare versioni più piccole, creando così un processo che può essere paragonato a un fratello maggiore che assiste il fratello minore nel miglioramento. Questa metodologia rappresenta il primo passo concreto verso un futuro in cui l’IA potrebbe auto-evolversi, aprendo la strada a un’evoluzione completamente autonoma.

Yubei Chen, membro del team di ricerca, ha sottolineato che la tecnologia che stanno sviluppando rappresenta una svolta significativa. Per la prima volta, hanno creato un flusso di lavoro completamente automatizzato in grado di progettare modelli di intelligenza artificiale senza richiedere l’intervento umano.

Nonostante i costi giornalieri significativi associati all’esecuzione di modelli di lingua di grandi dimensioni, come ChatGPT, che ammontano a circa $700.000, il team si sta concentrando sull’implementazione di modelli di intelligenza artificiale più piccoli, noti anche come “piccolo apprendimento automatico” o TinyML. Questi modelli più piccoli offrono la possibilità di funzionare a un costo contenuto e possono essere facilmente integrati in dispositivi portatili. Applicazioni pratiche di TinyML spaziano dal riconoscimento facciale agli apparecchi acustici e agli elettrodomestici, indicando un potenziale impatto diffuso su diverse industrie.

Il team di ricerca sta concentrando gli sforzi sulla creazione di queste piccole IA, sottolineando che il processo di progettazione può ora essere eseguito automaticamente da IA più avanzata. Guardando al futuro, la prospettiva è che modelli di intelligenza artificiale di grandi e piccole dimensioni collaboreranno per costruire un ecosistema completo di intelligenza, aprendo la strada a nuovi scenari di apprendimento e evoluzione dell’IA. Se questa visione diventerà una realtà, solo il tempo lo dirà, ma è chiaro che stiamo assistendo a sviluppi rivoluzionari nel campo dell’intelligenza artificiale.