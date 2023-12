Freddo e neve in pianura al Nord, ma in Sicilia è ancora tempo di tintarella: picchi di +20°C

MeteoWeb

Situazioni diametralmente opposte dal punto di vista climatologico tra Nord e Sud Italia oggi, lunedì 4 dicembre. Al Nord, infatti, l’arrivo di una perturbazione atlantica sta portando neve fino in pianura, soprattutto al Nord-Ovest, complice un cuscinetto di aria fredda che mantiene le temperature molto basse, da poco sopra lo zero sulle regioni nordoccidentali a +4-5°C sulle regioni nordorientali. In pieno pomeriggio, abbiamo: -2°C ad Aosta, 0°C a Cuneo, +1°C a Cremona, Varese, Sondrio, Alessandria, Reggio Emilia, +2°C a Torino, Asti, Vercelli, Mantova, Pavia, Lodi, Cuneo, +3°C a Milano, Brescia, Verona, Bologna, Modena, +4°C a Treviso, Udine, Ferrara, Cesena, Forlì, +5°C a Venezia, Padova.

Le temperature sono più alte al Sud, ma soprattutto in Sicilia, dove il clima è così mite che alcuni ne hanno approfittato per una “tintarella di dicembre”. Come a Catania (vedi foto in alto), dove oggi si registra una massima di +18°C. +20°C sono stati toccati a Noto, Ispica e Lentini, +19°C a Siracusa, Gela, Pachino, Caltagirone, Acate, Santa Croce Camerina, Francofonte, Torregrotta, +18°C a Palermo, Messina, Trapani, Enna.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: