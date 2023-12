Neve in buona parte del Piemonte: fiocchi fino in pianura, nevischio anche a Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, la neve sta scendendo fino in pianura in Piemonte. Anche la provincia di Alessandria, come buona parte della regione, è interessata da deboli nevicate, con le prime imbiancate dai 200-300 metri di quota. Nevischio segnalato anche a Torino. Qualche accumulo più consistente, fa sapere la Protezione Civile della provincia di Alessandria, si registra sul comparto appenninico tra Acquese, Ovadese e Novese. Rilevati dalle centraline Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) 8 centimetri a Piani di Carrega (Alta Val Borbera) e a Bosio (Alta Val Lemme); 2cm a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese), secondo dati non ancora validati. Un debole rovescio di graupel (neve tonda) ha imbiancato, invece, la zona di Ivrea, nel Torinese.

Per quanto riguarda la viabilità autostradale, segnalato nevischio in A26 tra Alessandria Sud e Masone (Genova) e sull’intero tratto della diramazione Predosa-Bettole; sulla A21 tra Alessandria Est e Broni-Stradella (Pavia). Previste gelate per domani e mercoledì 6 dicembre.

