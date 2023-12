Freddo record in Siberia, quasi -59°C a Iema: neve record a Mosca | FOTO

MeteoWeb

Dicembre ha portato i primi -50°C della stagione in Russia, in particolare in Yakutia, in Siberia. Questa mattina, a Iema sono stati registrati -58,7°C, la temperatura più fredda a dicembre in oltre 40 anni. Notevoli anche i -58°C a Ojmjakon, -56,1°C a Agayakan, -54,6°C a Delyankir, -54,4°C a Yurti, -53,4°C a Nera, -53,2°C a Omchak-Meni Gastello, ma sono moltissime le località scese abbondantemente sotto i -50°C. Si tratta di temperature di circa 10°C sotto la media. Nei prossimi giorni, seguirà un rapido e grande riscaldamento, seguito poi da un altro crollo delle temperature.

Questo è il terzo anno consecutivo che in Siberia si registra un freddo estremo all’inizio di dicembre: erano stati raggiunti -61,1°C a Delyankir l’8 dicembre 2021 e -61,0°C a Oymyakon il 12 dicembre 2022.

Neve record a Mosca

Questa ondata di freddo in Siberia ha portato con sé bufere di neve e nevicate record a Mosca. La capitale russa è stata ricoperta da cumuli di neve di oltre 35cm in un solo giorno, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Le forti nevicate hanno provocato disagi al traffico sulle strade e sui voli in entrata e in uscita da tre aeroporti di Mosca. Nello sgombero della neve sono state impegnate più di 135.000 persone e 18.000 mezzi.

Si prevede che le temperature a Mosca e nella regione attorno alla capitale scendano fino a circa -20°C entro questa settimana.

L’inverno è iniziato subito con il botto in Europa, dove gran parte del settore centrale è stato ricoperto dalla neve nei giorni scorsi, con record di nevicate stabiliti anche a Monaco e Vienna.