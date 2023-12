Meteo, l’Europa sommersa di neve vista dallo Spazio | GALLERY

MeteoWeb

Le eccezionali nevicate dei giorni scorsi hanno colpito l’Europa centrale regalano uno spettacolo straordinario dalle immagini satellitari che mostrano un’enorme porzione del territorio europeo, dalla Danimarca alle Alpi, completamente ricoperta dalla neve. Purtroppo l’immagine non è particolarmente nitida in quanto la nuvolosità persistente impedisce di vedere la completa estensione del manto nevoso, che ha proporzioni eccezionali.

Con un accumulo al suolo di 44cm, quella di Monaco di Baviera è stata la più grande nevicata della storia della città nel mese di Dicembre. Anche a Vienna la neve ha battuto il record di abbondanza assoluta negli ultimi dieci anni: Germania e Austria sono i Paesi più colpiti dalle nevicate, che non sono mancate in Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia.

E attenzione ai prossimi giorni: nevicherà ancora, copiosamente.