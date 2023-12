L’aereo spaziale segreto cinese ha messo in orbita 6 oggetti sconosciuti, alcuni emettono segnali

MeteoWeb

L’aereo spaziale riutilizzabile cinese è diventato un po’ più misterioso. Appena 4 giorni dopo il lancio della sua 3ª missione, il velivolo robotico Shenlong (“Drago Divino”) sembra avere messo in orbita 6 oggetti. I tracker amatoriali di veicoli spaziali di tutto il mondo hanno monitorato da vicino gli oggetti per giorni e hanno registrato le emissioni provenienti da alcuni di essi.

I 6 oggetti misteriosi sono stati designati OBJECT A, B, C, D, E e F. Secondo il localizzatore satellitare e astronomo dilettante Scott Tilley, “OBJECT A” sembra emettere segnali che ricordano quelli emessi dagli oggetti rilasciati dal velivolo in missioni precedenti, accompagnati da dati. Gli oggetti D ed E sembrano emettere segnali inattivi senza dati che li accompagnano.

Tilley e altri tracker satellitari hanno analizzato i segnali e ritengono che le emissioni provengano dagli oggetti o da prossimità ad essi. Questa conclusione si basa sull’osservazione degli stessi lungo i loro percorsi attesi nel cielo, sul fatto che nessun altro oggetto noto si trovava nel raggio delle antenne dei localizzatori quando i dati sono stati raccolti e sul fatto che la particolare modulazione di questi segnali è unica ed è stata osservata solo in precedenti missioni di aerei spaziali cinesi.

Nelle missioni precedenti, lanciate rispettivamente a settembre 2020 e agosto 2022, il veicolo ha rilasciato in orbita un piccolo oggetto sconosciuto. L’ipotesi è che si tratti di moduli di servizio, test per esercitarsi nel posizionamento in orbita di payload, o forse anche piccoli satelliti utilizzati per monitorare l’aereo spaziale, ha riportato SpaceNews nel novembre 2022.

Anche gli Stati Uniti gestiscono un aereo spaziale robotico riutilizzabile, l’X-37B costruito da Boeing. Analogamente all’aereo spaziale cinese Shenlong, si sa poco sulle esatte operazioni o capacità dell’X-37B. La US Space Force è attualmente pronta a lanciare il veicolo spaziale su un razzo SpaceX Falcon Heavy il 28 dicembre, dopo diversi ritardi.

I tempi dei lanci dei due aerei spaziali riutilizzabili non sono una coincidenza. “Questi sono 2 degli oggetti in orbita più osservati mentre sono in orbita. Probabilmente non è una coincidenza che stiano cercando di eguagliarci nei tempi e nella sequenza,” ha affermato il generale Chance Saltzman, capo delle operazioni spaziali della US Space Force.