Maltempo, il bilancio in Trentino: fino a 120mm di pioggia, temperature giù di 15°C in quota

MeteoWeb

A seguito dell’ondata di maltempo che ha investito il Trentino, il Dipartimento Protezione Civile della Provincia analizza i dati dopo la chiusura dell’allerta gialla. Negli ultimi giorni, sono caduti mediamente tra i 60 ed i 120 millimetri di pioggia, anche se in alcune località i valori sono decisamente maggiori, come a Malga Bissina dove si è raggiunto il massimo pari a 220 millimetri. La quota neve durante la fase più intensa, verificatasi nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre, è stata mediamente oltre 2300 -2500 metri risultando più bassa, localmente sotto i 1300 metri, ma con quantitativi piuttosto scarsi, solo a fine evento nelle ore centrali di sabato.

Fino alla mattina di sabato 2, i venti hanno soffiato forti dai quadranti sudoccidentali in montagna dove, alle quote più alte, si sono misurate raffiche superiori a 100km/h. Sabato i venti hanno ruotato da nord e rinforzato anche in valle dove si sono verificati episodi di Foehn con massima raffica di 87km/h misurata a Cembra.

Le temperature di questa mattina sono calate di 15°C in montagna mentre nelle valli dove soffiava il Foehn le temperature sono rimaste più alte. Le minime di questa mattina a 3000 metri erano di circa -18°C, -10°C a 2000 metri, -7°C a 1000 metri, vicine a zero gradi a quote basse.

Le previsioni ora indicano bel tempo e freddo fino al pomeriggio-sera di domani, lunedì 4 dicembre, mentre una nuova debole perturbazione è attesa tra la sera di lunedì e martedì sera con nevicate deboli o moderate soprattutto sui settori centro meridionali.

