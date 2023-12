Maltempo, Aipo: allerta per i fiumi emiliani, attenzione alla piena dell’Enza

MeteoWeb

Allerta per i fiumi “emiliani e in alcuni casi lombardi” diramata dall’Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po secondo cui “le intense precipitazioni delle scorse ore hanno provocato un repentino e consistente innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua“. Di particolare importanza, “la piena in corso dell’Enza“, nel Parmense, “che potrebbe raggiungere la soglia 3 di criticità a Sorbolo nella tarda mattinata di oggi, ma anche di Taro e Parma, per il quale è nuovamente entrata in funzione la cassa di espansione, e del Secchia“. Il personale Aipo “è attivo da ieri, nel corso della scorsa nottata e per tutto il periodo interessato dai fenomeni di piena, al fine di attuare le operazioni di monitoraggio, gestione delle opere idrauliche ed eventuale pronto intervento in caso di necessità, in coordinamento con tutti gli Enti dei sistemi di protezione civile locali e regionale“.

