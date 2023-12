Maltempo Liguria, neve a bassa quota ma nessuna criticità: 25cm sul Monte Settepani

MeteoWeb

“Questa breve ondata di maltempo che ha attraversato la nostra regione si è chiusa senza particolari criticità con piogge diffuse e nevicate nell’entroterra, fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, oltre i 300-500 metri su quelli marittimi“. Così l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sul maltempo che ieri si è abbattuto sulla Liguria. Arpal ha registrato neve anche a bassa quota, 4-5cm a Busalla e Rossiglione, qualche centimetro a Crocefieschi, nevischio in Valtrebbia (Montebruno, Fontanigorda), qualche centimetro anche a Torriglia, 8cm a Santo Stefano d’Aveto, 17cm ad Urbe in Val di Vara, 25cm sul Monte Settepani. Ieri vento in città a quasi 40/50km/h con raffica massima registrata al Porto Antico di Genova di 70km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

