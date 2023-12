Maltempo, la neve ammanta il Piemonte: paesaggi imbiancati tra Alessandrino e Astigiano | VIDEO

MeteoWeb

Una saccatura di matrice atlantica sta determinando un peggioramento in Piemonte. La quota neve scenderà alla pianura sul basso Piemonte e a livelli di bassa collina sul settore Nord. Sono attesi valori cumulati massimi di 10-15 cm di neve sull’Appennino e 15-20 cm sulle Alpi meridionali. Al momento i paesaggi sono imbiancati in particolare tra Alessandrino e Astigiano, con scorci invernali incantevoli tra Novi Ligure, Silvano d’Orba e Castel Boglione.

Neve nell'Astigiano, paesaggi imbiancati a Castel Boglione

Alessandria, la neve imbianca Novi Ligure

Neve nell'Alessandrino, le immagini da Silvano d’Orba

