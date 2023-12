Maltempo Puglia: la grandine imbianca Bitritto, funnel cloud a Lecce | FOTO

MeteoWeb

La coda di maltempo della perturbazione dei giorni scorsi ha interessato le regioni del Sud oggi, tra cui anche la Puglia, colpita da instabilità molto localizzata e di veloce passaggio. In questo momento, piogge e temporali sono in atto nel Gargano e tra Barese e Tarantino. Questa mattina, una grandinata ha imbiancato le strade di Bitritto, in provincia di Bari. Un altro fenomeno rilevante è stato il funnel cloud (o nube a imbuto) visto da Lecce. Si tratta di un tentativo di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Non sembra, dunque, che questo vortice abbia toccato terra e quindi non vengono segnalati danni.

