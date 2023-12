Meteo, Natale con l’Anticiclone tra nebbie e nubi basse: persisteranno tutta la settimana

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo un giorno di Natale con l’Anticiclone. L’alta pressione tocca i suoi massimi in Sardegna, dove abbiamo 1024hPa a Cagliari, ma è alta ovunque con 1021hPa a Perugia e Catania, 1020hPa a Firenze, Genova e Bari, 1019hPa a Verona, Venezia, Treviso, Bologna e Pescara, 1018hPa a Milano e Aosta. Questa situazione determina ampie schiarite con temperature decisamente miti in linea generale, al punto che abbiamo +12°C a Milano, +15°C ad Ancona, +18°C a Palermo, ma anche la formazione di nebbie e nubi basse che localmente mantengono l’aria molto più fredda soprattutto nei settori orientali della pianura Padana, dove siamo fermi ad appena +3°C in pieno giorno da Mantova a Rovigo.

Molto più diffuse le nubi basse nelle zone di mare, nel Tirreno, nel mar di Sardegna, nello Jonio: questa nuvolosità tipicamente anticiclonica oscura il soleggiamento e limita l’aumento della temperatura, che altrimenti sarebbe molto più significativo. Così abbiamo “soltanto” +16°C a Messina, +15°C a Livorno, +14°C a Roma, Napoli e Genova, +13°C a Pisa, +12°C a Firenze, altrimenti la colonnina di mercurio supererebbe agevolmente i +20°C come fossimo in primavera.

Questo tipo di situazione, con Anticiclone persistente, caldo anomalo ma anche nebbie e nubi basse molto diffuse, proseguirà per tutta la settimana prima del peggioramento in arrivo a partire da sabato 30 dicembre al Nord, e da domenica 31 al Centro (soltanto lunedì 1 gennaio 2024 arriverà al Sud).

Formazione di nebbie e nubi basse per l’Anticiclone: una spiegazione approfondita

L’anticiclone, un sistema meteorologico caratterizzato da pressioni atmosferiche elevate al suolo, è spesso associato a condizioni meteorologiche serene e stabili. Tuttavia, una delle caratteristiche meno conosciute dell’anticiclone è la formazione di nebbie e nubi basse in alcune circostanze specifiche, in modo particolare nei mesi invernali.

La Base dell’Anticiclone:

Per comprendere come si formano le nebbie e le nubi basse in caso di anticiclone, è importante avere una visione chiara del funzionamento di questo sistema meteorologico. Un anticiclone è un’area di alta pressione atmosferica che tende a provocare un movimento discendente dell’aria. Ciò significa che l’aria scende verso il suolo dal livello superiore dell’atmosfera, creando condizioni di stabilità.

Condizioni di Stabilità Atmosferica:

L’anticiclone porta con sé condizioni di stabilità atmosferica. In una situazione stabile, l’aria in ascensione è ostacolata, e questo rende difficile la formazione di nuvole e nebbie. Tuttavia, quando altre condizioni specifiche sono soddisfatte, l’aria stabile può dar luogo a nebbie e nubi basse.

I Fattori Chiave:

Affinché si verifichi la formazione di nebbie e nubi basse durante un anticiclone, diversi fattori devono convergere:

Umidità eelativa elevata: La presenza di un’alta umidità relativa nell’atmosfera è fondamentale per la formazione di nebbie e nubi basse. Questo può essere dovuto alla vicinanza di sorgenti di umidità, come mari o laghi, o all’accumulo di umidità in bassi strati dell’atmosfera. Raffreddamento notturno: Durante la notte, la superficie terrestre perde calore attraverso il processo di irraggiamento. Questo raffreddamento notturno può condurre all’abbassamento delle temperature vicino al suolo, facendo sì che l’aria raggiunga il punto di saturazione, ovvero la temperatura alla quale l’aria può contenere la massima quantità di umidità. Calma del vento: La presenza di venti leggeri o la loro assenza completa è un altro elemento critico. I venti possono mescolare l’aria e impedire la formazione di nebbie e nubi basse. La calma del vento permette all’umidità di rimanere vicino al suolo, favorendo la condensazione e la formazione di nebbie o nubi basse. Terreno adatto: La presenza di terreni idonei, come valli o pianure, può contribuire alla formazione di nebbie e nubi basse. Queste aree favoriscono il raffreddamento notturno e l’accumulo di umidità.

Processo di Formazione:

Una volta che questi fattori si sono allineati, il processo di formazione di nebbie e nubi basse può iniziare. L’aria vicino al suolo si raffredda rapidamente, e quando raggiunge il punto di saturazione, l’umidità si condensa sotto forma di piccole goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio. Questa condensazione è ciò che forma le nebbie o le nubi basse.

Implicazioni e fenomeni associati:

Le nebbie e le nubi basse associate agli anticicloni possono avere diverse conseguenze:

Bassa visibilità: La presenza di nebbie basse può ridurre significativamente la visibilità, specialmente nelle aree di traffico stradale e aereo. Questo rappresenta una sfida per la sicurezza dei trasporti.

La presenza di nebbie basse può ridurre significativamente la visibilità, specialmente nelle aree di traffico stradale e aereo. Questo rappresenta una sfida per la sicurezza dei trasporti. Effetti sulla salute: L’umidità e le basse temperature associate alle nebbie possono avere un impatto sulla salute umana, aumentando il rischio di raffreddori e influenze.

L’umidità e le basse temperature associate alle nebbie possono avere un impatto sulla salute umana, aumentando il rischio di raffreddori e influenze. Cambiamenti climatici locali: La formazione di nebbie e nubi basse può influenzare il clima locale, contribuendo a mantenere temperature più basse durante il giorno e temperature meno estreme tra il giorno e la notte.

