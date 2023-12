Tanta neve sulle Alpi di confine: paesaggio fiabesco a Cervinia e Riale | FOTO

MeteoWeb

Mentre la settimana inizia con condizioni più stabili sull’Italia e temperature in aumento, l’inverno prova a resistere sulle Alpi di confine. Dopo le intense nevicate nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre, sono spettacolari le immagini che arrivano da Cervinia, frazione del Comune di Valtournenche, situata a quota 2050 metri s.l.m., alle falde del Monte Cervino, in Valle d’Aosta. Nella località si registrano 70cm totali di neve al suolo e 30cm freschi dovuti agli ultimi eventi, rende noto la pagina Facebook “Meteo Valle d’Aosta”. Spettacolari le immagini della gallery scorrevole in alto, che mostrano la località ammantata dalla neve tra ieri e oggi.

Stesse immagini da Riale, che si trova nel territorio comunale di Formazza (VCO), vicino al confine con la Svizzera. “Riale è probabilmente la località piemontese con più neve al suolo in questo momento”, scrive su Facebook il meteorologo Andrea Vuolo. “La stazione meteorologica di Arpa Piemonte, situata a 2.453 metri s.l.m., rileva attualmente ben 134 centimetri di neve”, aggiunge.

Oggi precipitazioni da sfondamento sulle Alpi con quota neve in netto rialzo oltre i 2000 metri di quota a causa delle correnti più miti dai quadranti occidentali.

