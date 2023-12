La neve abbraccia l’Appennino Ligure, mezzi in azione | FOTO

MeteoWeb

Le precipitazioni notturne e le temperature fino a -5°C nella fascia montana hanno portato la neve sull’Appennino Ligure. Segnalati 10 cm sul monte Penna, sul monte Bue e sul Porcile, a Santo Stefano d’Aveto. Fiocchi anche a Prato della Cipolla a 1550 metri. Mezzi spazzaneve Anas in azione già all’alba per la neve caduta sulla SS523 Sestri Levante-passo di Cento Croci, mentre i mezzi spargisale erano attivi fin dalla mezzanotte sulla A7 fino allo svincolo per Nervi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: