Neve fino ai fondovalle in Trentino Alto Adige: qualche fiocco anche a Bolzano

Nevicate sparse, anche fino a fondovalle, oggi in Trentino Alto Adige. Nel giorno della Festa dell’Immacolata, a Bolzano sta scendendo qualche fiocco. Nevica tra Vipiteno e Brennero e le carreggiate dell’autostrada ‘A22 del Brennero’ sono parzialmente innevate. Sulla corsia nord dell’autostrada tra Verona e Bolzano Sud si registra traffico intenso con code. In mattinata, code anche nella zona di Nogarole Rocca (Mantova).

Oggi altre stazioni sciistiche hanno aperto gli impianti e in alcune località si registra un forte afflusso di sciatori. Da oggi, si scia anche ai 600 metri di Bolbeno, nel comune trentino di Borgo Lares. Le basse temperature hanno consentito l’entrata in funzione dei cinque cannoni sparaneve e quindi l’apertura della pista da 500 metri con 110 di dislivello, che può essere considerata quella, al momento, a quota più bassa d’Italia.

Oltre agli appassionati di neve e sci, in Trentino Alto Adige oggi arrivano anche molti turisti in visita ai tradizionali Mercatini di Natale.

