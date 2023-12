Maltempo, forti nevicate in Valle d’Aosta: a Cervinia 30cm in 6 ore e bufera | VIDEO

MeteoWeb

Dal tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre, si sono intensificate le nevicate in Valle d’Aosta in sfondamento da nord. Intense nevicate hanno colpito le località in alta quota, con la neve arrivata anche fino ad Aosta città. Lo spettacolo più bello è stato quello andato in scena a Cervinia, frazione del Comune di Valtournenche, situata a quota 2050 metri s.l.m., alle falde del monte Cervino. Come comunica la pagina Facebook “Meteo Valle d’Aosta”, l’intensa nevicata di ieri sera ha scaricato 30cm di neve in 6 ore, contribuendo a creare un paesaggio incantato, come dimostrano i video a corredo dell’articolo. Una bella nevicata ha interessato anche Cogne.

Dopo la neve di ieri sera, oggi a Cervinia è arrivato il vento, con raffiche di 75km/h in paese. Il forte vento ha sollevato la neve, creando condizioni di bufera.

L'intensa nevicata a Cervinia

La bella nevicata di ieri sera a Cogne

