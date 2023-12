Maltempo Piemonte, torna la pioggia e aumentano le temperature: la neve è già sparita | FOTO

MeteoWeb

Clamoroso cambio di scenario in Val Pellice, in Piemonte. Dopo le nevicate di ieri, le condizioni meteo sono decisamente cambiate. Un flusso umido e perturbato da sud-ovest ha determinato piogge anche persistenti sulle alte vallate alpine del Piemonte occidentale. Anche in Val Pellice è arrivata la pioggia forte e le temperature sono aumentate, sciogliendo rapidamente la neve che si era accumulata. Emblematiche le foto che arrivano dal Rifugio Jervis e condivise sulla pagina Facebook della stessa struttura. “Ieri ci siamo svegliati in pieno inverno con 30 centimetri di neve fresca farinosa e con temperatura di -5°C mentre questa mattina ci siamo svegliati in pieno autunno con pioggia forte, senza un filo di neve e con temperatura di +4°C”, hanno scritto i gestori del rifugio nel post.

