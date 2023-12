Previsioni Meteo Lombardia: domani neve anche in pianura

MeteoWeb

“Weekend soleggiato e ventoso, con temperature in generale diminuzione e gelate diffuse anche in pianura domenica mattina. Dal pomeriggio di Lunedì 4 modesto peggioramento con deboli precipitazioni, nevose sino a quote molto basse e localmente anche in pianura. Martedì 5 residuo maltempo con neve fino a quote molto basse, migliora in serata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani progressivo aumento della nuvolosità da ovest, fino a molto nuvoloso o coperto nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni: deboli o molto deboli dal pomeriggio ad iniziare da ovest, in lieve intensificazione nell’Oltrepò Pavese durante la notte. Quota neve fino in pianura su Lomellina e Oltrepò Pavese, limite intorno a 200-400 metri altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo. In pianura minime intorno a -1°C, massime intorno a 3°C.

Zero termico: intorno a 400 metri, in abbassamento ad ovest della regione, fino a 200 metri circa.

Venti: in pianura deboli variabili o assenti, in montagna deboli meridionali.

