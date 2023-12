Previsioni Meteo Piemonte: la settimana si aprirà con neve fino a bassa quota

MeteoWeb

Un po’ di neve in arrivo fino a bassa quota sul Piemonte nella settimana dell’Immacolata. Le previsioni meteo di Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano per il pomeriggio di domani, lunedì 4 dicembre, un “peggioramento con precipitazioni deboli diffuse nella seconda parte della giornata, a carattere nevoso anche in pianura, in particolare sul basso Piemonte, con picchi moderati sui rilievi meridionali”. Sarà una perturbazione rapida: il miglioramento delle condizioni meteo è previsto già a partire dalla tarda mattinata di martedì, quando l’area di bassa pressione di origine atlantica si allontanerà verso est.

