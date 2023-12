Previsioni Meteo, Vortice Polare in grande spolvero e uno stratwarming impressionante: l’inverno promette bene

MeteoWeb

L’inverno è già iniziato bene in termini di freddo e neve in Europa e anche sull’Italia settentrionale: le Alpi stanno vivendo la stagione più nevosa almeno dell’ultimo decennio abbondante, e questa settimana vedrà la neve in pianura Padana dapprima tra oggi e domani e poi in modo più serio venerdì. Ma le prospettive più serie, in termini di freddo e neve, iniziano a vedersi sulle prospettive meteo di lungo termine.

Per la seconda metà di dicembre, infatti, i modelli prospettano scenari molto interessanti grazie al Vortice Polare che porterà tanta neve in Europa, soprattutto nell’area Mittel-Europea, tra il Nord Italia e i Balcani, più o meno nella stessa zona già interessata dal freddo anomalo e dalle abbondanti nevicate di fine novembre e quest’inizio di dicembre.

Scenario ancor più significativo per l’inizio di Gennaio: seppur da prendere con tutte le cautele del caso trattandosi di fantascienza meteorologica per la distanza previsionale, le ultime apposite elaborazioni del centro europeo ECMWF evidenziano la tendenza ad un improvviso riscaldamento in stratosfera nei primissimi giorni di Gennaio 2024. Lo stratwarming sarebbe centrato proprio sul Polo Nord: è chiaro che una situazione del genere determinerebbe l’innesco di grandi ondate di gelo a basse latitudini in Europa, Asia e Nord America.

Dopotutto, gli esperti dell’Aeronautica Militare avevano già chiaro il quadro stagionale già qualche giorno fa…