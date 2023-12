Tempesta Gerrit, migliaia di case senza elettricità nel Regno Unito

MeteoWeb

Numerose abitazioni nel Regno Unito si trovano attualmente prive di energia elettrica a causa della tempesta Gerrit. In Scozia, è appena trascorsa la seconda notte senza corrente per circa 1.500 utenze, mentre ieri un fulmine ha causato interruzioni nella fornitura in Galles. La compagnia elettrica Scottish and Southern Electricity Networks ha comunicato di aver ripristinato l’alimentazione per oltre 46mila residenze colpite dalla tempesta, con particolare gravità nelle aree del Nord/Est e nelle Shetland. La società prevede di riconnettere le restanti abitazioni nel corso della giornata odierna e ha organizzato furgoni di emergenza per fornire cibo caldo e bevande ai residenti interessati a partire dalle 9.

Andy Smith, direttore delle operazioni, ha esposto la difficoltà delle comunità coinvolte in questi due giorni, esprimendo gratitudine per la loro pazienza e supporto mentre le squadre operano instancabilmente per ripristinare l’elettricità. Nel frattempo, la National Grid ha segnalato che nella contea di Ceredigion ben 36.000 case hanno subito interruzioni elettriche a seguito di un fulmine. Purtroppo, la tempesta ha causato la morte di 3 persone il cui veicolo è stato sommerso dal fiume Esk, vicino a Glaisdale, nel North Yorkshire.

Nella giornata precedente, un temporale ha attraversato il Nord/Ovest dell’Inghilterra, seguito da un tornado che ha danneggiato abitazioni a Manchester. Circa 100 edifici sono stati colpiti da quello che la polizia ha descritto come “un tornado localizzato” a Stalybridge, nel Tameside, e nel villaggio di Carrbrook.