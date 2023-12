Vaccini Covid: domani di cabina di regia straordinaria

MeteoWeb

È stata convocata per domani una cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni Covid: lo ha reso noto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di avviare un confronto per comprendere le ragioni dell’andamento delle vaccinazioni e le possibili misure da intraprendere, come l’ipotesi di Open day nazionali.

“Condivido l’idea, che mi pare ottima, del direttore della Prevenzione Francesco Vaia di tornare a fare gli Open day vaccinali per il Covid, anche per semplificare le procedure. Mi risulta che ci siano persone, anche anziane, che risiedono in regioni diverse dalla propria che non si possono vaccinare per le anagrafiche diverse. Io credo che sia una buona idea rimettere gli Open day anche riattivando gli hub delle regioni. La percentuale di vaccinati over 80 è veramente bassa, facciamo presto“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.